"Chouette, la fancy fair de la Panne a commencé" ; "Il est temps de changer de nom et appeler ça #MissVlaamseBelgië, faut pas s’étonner que cette compétition corrompue n’intéresse plus personne" ou encore "C’est quoi ce jury ?? C’est pire qu’un fond de poubelle de vieilles gloires recyclées". Chaque année, et 2020 ne déroge pas à la règle, les critiques pullulent au sujet du show Miss Belgique qui semble faire honte à de nombreux téléspectateurs. "Je ne suis plus Belge, c’est bon, j’abandonne !"

Au-delà des sempiternelles polémiques sur un concours truqué et en faveur de la Flandre (sur les sept dernières Miss Belgique, toutes flamandes, cinq proviennent d’Anvers), la crise est plus profonde qu’il n’y paraît depuis l’arrivée de Darline Devos à la tête du comité en 2005. La DH a analysé les cinq points manquants qui font (encore) défaut et alimente les débats au sein même du concours.

