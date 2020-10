Ce vendredi soir, à la plus grande surprise de tous, Bertrand-Kamal a été éliminé de Koh-Lant a à la suite d’une épreuve qui consistait à lancer des grappins sur des gros plots à récupérer. " Je me voyais vraiment aller plus loin. C’est un de mes rêves qui s’arrête. Je voulais profiter de cette expérience pour montrer à mes parents que j’avais grandi. Koh-Lanta, c’est une belle leçon de vie. C’est une déception énorme, mais c’est une aventure énorme ", expliquait, face aux caméras, le jeune homme qui, quelques mois plus tard, alors qu’il avait vécu l’une des plus belles aventures de sa vie, décédait des suites d’un cancer de la prostate.

Comme dans Koh-Lanta, l’émotion était présente sur les réseaux sociaux. Une déferlante de messages rendant hommage à Bertrand-Kamal a surgi. "Quand on connaît l’après-émission, ça brise le cœur", écrit une internaute. Tandis qu’un autre commente : " Félicitations champion, la scène la plus triste de Koh-lanta en 20 saisons, tous les candidats en pleure cela signifie beaucoup sur la grandeur de ce bonhomme, à jamais dans nos cœurs. " Fan de l’émission, le consultant de football Swann Borsellino, a, lui aussi, commenté le départ de l’aventurier : "C’est de loin l’élimination qui a rendu les candidats les plus tristes dans l’histoire de Koh Lanta. Et ça n’a rien à voir avec le terrible drame qui a suivi. Immense bonhomme."

Ce n’est toutefois pas la dernière fois que les téléspectateurs verront Bertrand-Kamal dans l’émission d’aventure. Ce dernier était présent, aux côtés de 14 autres candidats, au jury final, moment lors duquel les votes des aventuriers sont rassemblés pour désigner le vainqueur de la saison.

"J’ai l’impression que mon fils est encore avec moi"

En fin d’émission, ce vendredi soir, Samir, le père de Bertrand-Kamal, a répondu aux questions de Denis Brogniart dans une séquence bonus enregistrée il y a quelques jours. " Sur cette aventure, c’est Bertrand-Kamal, il n’a pas joué, il était lui-même. Koh-Lanta c’était le rêve de sa vie, il l’a réalisé. Malheureusement, on connaît la suite, mais je le dis aujourd’hui devant vous, il voulait que cette émission continue pour lui. Et je vous remercie de le faire, continuez. Grâce à ces épisodes j’ai l’impression que mon fils est encore avec moi. C’était son souhait ", déclare l’homme endeuillé qui sera présent, aux côtés de sa femme, lors de la grande finale de Koh-Lanta pour représenter son fils. "On ne peut qu’être fier d’un garçon comme ça", conclut-il.