À 45 ans, et même si Denis Brogniart a décidé de quitter la présentation, le magazine de l’automobile en a encore dans le moteur!

'En route, Simone !" En 1975, Jacques Bonnecarrère, Jean-Pierre Chapel, Georges de Caunes (père d’Antoine de Caunes) et Jacques Villa donnaient naissance à Auto-moto 1, l’ancêtre d’Automoto. Quarante-cinq ans plus tard, après plusieurs nouvelles formules, des modifications d’horaires (il intègre la grille du dimanche à partir de 1987) et plusieurs changements au niveau de la présentation, le magazine de l’automobile, tient toujours la route sur TF1.

(...)