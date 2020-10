L’athlète Dylan Borlée, le hockeyeur international belge Victor Wegnez, le vice-champion d’Europe de judo Sami Chouchi ou encore la présentatrice de la RTBF Cathy Immelen, voici les premiers people à venir tester en direct, depuis l’Atomium, les exercices du duo Malik et Manzul tous les jours aux alentours de 9 h du matin sur Tipik (ou en replay sur Auvio). "L’objectif à long terme est d’inviter encore plus des people mais pas que des sportifs, aussi des artistes. Voire, pourquoi pas, on va viser grand : le roi des Belges (sourire) !"

Suite au succès de leur émission musclée lancée au moment du confinement, Bouge à la maison s’octroie donc quelques spéciales avec des guests. La première aura lieu ce lundi avec Victor Wegnez, un ami depuis 7 ans des frères Akhmedov, âgés de 24 et 25 ans. "À part Fit Tonic, c’est une émission qui n’a pas encore été vue auparavant en télévision, analyse le duo de coach sportif qui surprend à chaque fois ses invités par leurs exercices à faire depuis son salon. Fit Tonic était un peu old school, on a donc voulu ramener un truc plus moderne. On est naturel face caméra, on ne se donne pas un genre et on se parle comme dans la vraie vie."