Depuis 2000, Faites Entrer l'Accusé revenait sur des grandes affaires criminelles en reconstituant minutieusement toute l'enquête. Présentée par Christophe Hondelatte puis Frédérique Lantieri, l'émission était devenue un rendez-vous incontournable quand elle était diffusée en seconde partie de soirée sur France 2.

Dans un communiqué diffusé mercredi, la chaîne RMC Story a annoncé l'arrivée de l'émission sur ses antennes à partir de 2020, ce que les rumeurs laissaient déjà entendre depuis quelques semaines. Elle rediffusera des anciens numéros parmi les plus marquants et produira des "épisodes inédits". Il est encore trop tôt pour savoir de quoi sera constitué cette nouvelle version de Faites entrer l'accusé, d'autant que plus aucun épisode n'a été tourné depuis deux ans et que l'équipe a été entre-temps dissoute.

Le 17 octobre dernier, France 2 avait pourtant annoncé la diffusion de la "20ème saison" à partir de janvier 2020. Il s'agit plus que probablement d'épisodes déjà tournés il y a deux ans mais pas encore diffusés. Selon cette logique, l'émission basculera ensuite définitivement sur RMC Story. Dommage pour les téléspectateurs belges...