Il y a deux ans, Mariés au premier regard débarquait sur nos écrans après que le concept du télécrochet avait été diffusé une première fois chez nos voisins français. Son principe a d’emblée suscité l’intérêt de tous : un couple est formé après une étude de compatibilité basée sur des données scientifiques. Les deux inconnus ne se rencontrent toutefois que le jour de leur mariage… Autant dire que l’émission a fait parler d’elle. Soit on aime, soit on déteste.

Elle a également eu droit à quelques bâtons dans les roues. Alors que certains bourgmestres ont refusé de se prêter au jeu en mariant deux participants, la légalité de ces mariages organisés a également été remise en cause. Au final, Kris Peeters, vice-Premier ministre et ministre de l’Économie, a rendu son verdict : "[…] Les participants ne paient pas de rémunération. L’émission ne peut donc pas être considérée comme une agence matrimoniale et peut donc continuer à exister […]"

Le sujet est donc clos. Mariés au premier regard peut continuer à amuser les téléspectateurs, qui étaient présents en grand nombre lors de la première saison. Plus de 500 000 par numéro. Si l’audience était au rendez-vous, les mariages réussis, eux, ne l’étaient pas vraiment. Pas du tout, en fait.

Vers Une saison plus fructueuse ?

Aucune des quatre unions célébrées lors de la première saison n’a fonctionné. "Tous les couples se sont séparés. L’un d’entre eux a divorcé. Pour les autres, c’est en cours", regrette Wiet Bruurs qui espère que la seconde saison sera plus fructueuse dans ce domaine. Car la saison 2 sera très prochainement à l’antenne sur RTL-TVI. Une date de diffusion sera communiquée d’ici peu.

Pour ce deuxième chapitre qui compte six numéros, des changements sont à souligner. Non pas sur le fond puisque le principe reste le même, mais sur la forme. De nouveaux experts rentrent en scène. Alors que Catherine Solano, médecin et sexologue, et Céline Delfosse, docteur en psychologie et coach, rempilent pour une deuxième saison, Marie Tapernoux, psychologue, et Jean-Luc Beaumont, docteur en psychologie et coach, rejoignent l’équipe. Pourquoi des changements ont-ils été effectués à ce niveau ? "Une question de disponibilités", répond Wiet Bruurs, directeur des divertissements chez RTL Belgium.

Toujours pas de mariages gays

Comme la saison dernière, aucun mariage gay n’est à prévoir dans la téléréalité de RTL-TVI. "Ce n’est pas exclu pour les prochaines saisons mais nous ne le faisons pas pour le moment pour la simple et bonne raison qu’il n’y a pas assez de candidatures de participants gays ", continue Wiet Bruurs.