Le programme sera tout de même proposé jusqu'à la fin du mois d'août avec des émissions qui seront enregistrées en juin.

Après 29 ans d'antenne, le jeu télévisuel ne sera plus au programme à la rentrée prochaine, comme l'annonce Le Parisien ce samedi. "On tourne la page. Ce n’est pas la mort subite du nourrisson. Motus a tenu ses promesses pendant 30 ans et a toujours performé. Mais aujourd’hui, l’offre est trop pléthorique", a déclaré au média français une source proche de la direction.