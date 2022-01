Rudy Ghyselinck est un magistrat heureux et fier d’exercer son métier au service des gens et de la collectivité. Depuis trois ans, il est juge de paix à Mons et se félicite d’être utile. Le stress commence à monter parce que ce dimanche 16 janvier, il fera ses premiers pas comme nouveau magistrat dans Face au juge, l’émission à succès de RTL-TVI. Un rendez-vous qui, avec une moyenne 650 000 téléspectateurs par numéro, flirte avec les audiences du JT, jusqu’à parfois les dépasser. "Avec la première diffusion qui arrive, je me rends compte que je vais tout doucement basculer de l’anonymat vers le fait que tout le monde sache qui est le juge de paix du 1er canton de Mons. On n’y pense pas au moment où tout est filmé mais la pression monte depuis 15 jours. Encore plus avec les bandes-annonces diffusées à la télévision. Certaines personnes réagissent et me font parvenir des messages, ce qui en remet une couche."