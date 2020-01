Après avoir subi une mastectomie, la Belge Laurence a fait appel aux talents des tatoueurs de l’émission télé.

Derrière son sourire, Laurence cachait jusqu’à il y a peu un mal-être. Après avoir subi une mastectomie, opération chirurgicale consistant en l’ablation totale ou partielle d’un sein, cette traductrice belge de 43 ans se sentait mal dans sa peau. Cette situation l’a poussée à envoyer sa candidature à Tattoo Cover. " J’ai découvert l’émission quand j’étais en vacances en France. La cicatrice que j’avais me dérangeait vraiment. J’avais déjà pensé à faire un tatouage mais je n’avais pas le budget pour. Je me suis dit : pourquoi ne pas tenter ma chance dans l’émission ? "

Choisie pour participer au programme du groupe TF1, la femme originaire de Villers-la-Ville nous explique avoir choisi le tatoueur, ou plutôt la tatoueuse, qui allait lui tatouer les seins. J’avais le choix entre différents tatoueurs. " Mon choix s’est orienté vers Dodie parce qu’en tant que femme elle pouvait peut-être mieux comprendre le mal-être que j’éprouvais à cause de cette opération. J’aimais aussi beaucoup son travail ", explique Laurence, qui a opté pour un motif floral dans les tons noir et gris. " Je ne suis pas très pudique et je me dis que les tatoueurs voient souvent des gens nus. Cela ne m’a pas posé de problème de montrer ma poitrine. "

Contente du résultat, la Belge ne regrette pas son expérience et recommande l’émission à d’autres femmes qui se trouveraient dans la même situation qu’elle. " De par mon parcours, j’ai croisé beaucoup de femmes dans le même cas que moi. Les possibilités de reconstruction ne sont pas optimales. Si le fait de participer peut pousser une fille à franchir le pas, je trouve ça génial. "

Laurence affirme que le recours à l’aiguille de Tattoo Cover a changé sa vie. " Tous les matins quand je me levais, je ne voyais que ma cicatrice et ça me mettait de mauvaise humeur pour la journée. Ce tatouage me fait énormément de bien mentalement. Je ne vois plus les cicatrices. Je renais enfin."