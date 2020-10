En plein direct sur la chaîne C8, l'émission Touche pas à mon poste, animée par Cyril Hanouna, a été interrompue par plusieurs personnes en colère. La sécurité est alors très vite intervenue et ces personnes ont fini par obtenir la parole. Michel, maître d'hôtel à bout de nerfs, s'est alors saisi d'un afin d'expliquer sa démarche sur le plateau.

"On n'est pas là juste pour faire du scandale ou du spectacle", a commencé à expliquer le maître d'hôtel avant de poursuivre : "Nous représentons les précaires, les extras. Aujourd'hui, la plupart sont au RSA, le mois prochain on sera le double au RSA. On nous a sortis du système (...) On nous a lâchés, nous n'avons plus rien depuis mars", regrette avec beaucoup d'émotions Michel, qui aura le droit de s'épancher plus amplement sur le sujet jeudi soir dans Balance ton post,

Quant à l'intervention musclée de la sécurité avant la prise de parole de Michel, Cyril Hanouna a tenu a mettre au clair les choses. "C'est leur métier. S'ils ne l'avaient pas fait, ce serait retomber sur eux !"