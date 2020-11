A peine arrivé sur Tipik, "" de Cathy Immelen et Ivan est déjà prié de faire ses valises. Pour un aller-retour toutefois. "Escape Show", écrit la chaîne de service pubique dans un communiqué. "

Afin d'assurer la sécurité du public et des invités, la RTBF a donc décidé de tourner et de diffuser les cinq numéros restants en 2021 " à une période qui est encore à déterminer", précise la chaîne.

Le premier numéro de L'Escape Show avait enfermé Henri PFR, Gui-Home, Raphael Charlier et Roda Fawaz dans un laboratoire perdu au milieu des glaces. Le second, diffusé à l'occasion de la fête d'Halloween avait vu s'affronter les frères Borlée et les humoristes PE et Inno JP dans la maison d'un serial killer.

Il faudra attendre encore quelques mois avant de voir Ophélie Fontana et Vincent Langendries, couple de journalistes de la RTBF, se frotter au jeu d'indices de Tipik.