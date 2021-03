Après avoir passé 7 ans comme chroniqueur dans Touche pas à mon poste! (2010-2017), Christophe Carrière avait voulu se tourner vers d'autres horizons. Malheureusement pour lui, le journaliste est aujourd'hui au chômage, comme il le révèle dans l'émission "L'instant de luxe" sur la chaîne Non Stop People.

L'ex-chroniqueur emblématique de Cyril Hanouna, qui a aussi quitté le journal L'express pour lequel il travaillait en tant que critique cinéma, fait aujourd'hui face à des difficultés financières. "Ce serait indécent de dire que je suis en galère financière, par rapport à d'autres. Mais je vis sur mes économies on va dire. (...) Pour vivre, entre mes filles, la logistique, l'appartement, je suis locataire, j'ai besoin de 6.000 euros minimum. Il y a les crédits, les impôts, les charges. Et forcément je ne gagne pas 6.000 euros par mois en ce moment. Je suis actuellement au Pôle emploi."

Mais le journaliste relativise, y voyant l'occasion de mettre en place de nouveaux projets, notamment comme scénariste.

Christophe Carrière a en effet les ressources pour rebondir, lui qui a de multiples cordes à son arc. En plus d'avoir été chroniqueur en télé et en presse écrite, l'homme de 56 ans a publié plusieurs romans, dont l'un est directement inspiré de sa propre enfance et deux autres consacrés à l'acteur Patrick Dewaere.

Christophe Carrière est par ailleurs père de trois enfants.