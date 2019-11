Voilà une émission qui s’est vraiment préparée sur la longueur. Début de cette année, Christophe Deborsu a invité sept personnalités, du monde de la musique, du sport ou encore de la politique, à prédire ce qui allait se passer pendant l’année 2019. Les questions concernent tous les domaines, de la musique à la politique en passant par l’actu people ou encore le climat.

Onze mois plus tard, le 20 décembre prochain, alors que l’on approche de l’an 2020, le présentateur de C’est pas tous les jours dimanche a reçu ces mêmes personnes chez lui pour faire le point. Leurs prédictions étaient-elles justes ou totalement erronées ? C’est ce que le journaliste et ses invités vérifieront en regardant dans le rétroviseur l’année écoulée et en se prêtant à plusieurs activités en rapport avec leurs prédictions. Chaque bonne réponse de l’invité lui offrira un point. Celui ou celle qui aura le plus de points sera désigné(e) meilleur(e) prédicteur(trice) de l’année 2019.

Si aucun nom de personnalités n’a encore été officialisé par RTL-TVI, nous savons qu’Alice on the Roof, Kevin Borlée ou encore Laurette Onkelinks font partie des invités qui se retrouveront face à leurs prédictions de début d’année.