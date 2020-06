Cette saison, plus que jamais, The Voice, la plus belle voix a eu droit à un banc de jurés cinq étoiles avec des monstres de la chanson française comme Pascal Obispo ou encore Lara Fabian.

Déjà coach dans The Voice au Canada, l’interprète de "Je t’aime " est une habituée du format. Son énergie et sa bienveillance ne sont pas passées inaperçues. Au même titre que celles d’Amel Bent, que les téléspectateurs avaient déjà pu retrouver dans The Voice Kids, sur la même chaîne. Pascal Obispo a levé le voile sur une facette sensible et tendre de sa personnalité que l’on connaissait moins. De son côté, Marc Lavoine s’est montré plutôt prolixe et profond. Des qualités qui ont convaincu plus d’un talent (parmi eux, notre compatriote Antoine Delie) à rejoindre son équipe. Ces différentes personnalités ont permis au banc des jurés d’avoir un bon équilibre et de ne pas manquer d’ambiance.