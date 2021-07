"On a fait des recherches pendant presque 10 ans, nous confie d’emblée le producteur de 1985, Peter Bouckaert. J’avais déjà produit le film de Stijn Coninx, Niet Schieten/Ne tirez pas, un long-métrage historique dédié à l’attaque du Delhaize d’Alost en 1985. En prenant le point de vue d’une des dernières victimes de l’attentat (David Van de Steen qui a perdu ses parents et sa sœur dans l’attaque, NdlR) qui a lutté pendant 30 ans pour obtenir justice qu’il n’a jamais eue.”

Un travail de longue haleine -7 ans- qui a amené l’équipe à recevoir de nombreuses informations et témoignages gravitant en périphérie de l’affaire. “On s’est aussi basé sur les deux commissions parlementaires liées aux tueries, ce sont des informations publiques et notre scénariste Willem Wallyn, ancien journaliste, était déjà très bien informé sur la question, poursuit Peter Bouckaert. Nous n’avons par contre pas eu accès aux dossiers juridiques. Vu qu’ils sont encore et toujours en cours, ils ne sont pas publics.” Si de nouvelles informations s’ajoutaient par contre au dossier dans les mois à venir, l’homme ne compte pas produire une seconde saison à la fiction mais les éventuels nouveaux éléments du dossier peuvent venir “adhérer, confirmer ou enrichir” la série.

1985 retrace le contexte précis de cette mystérieuse affaire et prend position