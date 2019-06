Ce jeudi 6 juin, il y aura 75 ans que les Alliés se lançaient dans la plus incroyable, improbable et risquée des expéditions pour débarrasser l’Europe de l’emprise nazie. À l’aube, en ce jour de 1944, après des mois d’entraînement et de mystification pour garder l’effet de surprise, une formidable armada de centaines de bateaux et d’avions et de milliers d’hommes s’est lancée à l’assaut des côtes normandes pour un débarquement historique.

(...)