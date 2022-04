Elle fait partie d’un des deux couples encore ensemble (avec Élodie et Julien) après cette saison 5 de Mariés au premier regard, dont le dernier épisode a été diffusé ce dimanche sur RTL-TVI. Un véritable coup de cœur avec Laurent puisqu’ils sont toujours mariés et viennent de passer le cap des sept mois de relation commune.

Le couple s’était notamment rapproché à la suite d’une douleur commune : la perte d’un être cher. Laurent avait perdu son frère et Séverine, sa maman… le 5 avril 2020. Deux ans plus tard, jour pour jour, la candidate de Mariés au premier regard a rendu hommage à cette dernière sur Instagram. "Il y a 2 ans, cette foutue maladie remportait le combat contre toi… Tu as été tellement forte… J’aurais tellement voulu que tu sois présente pour partager avec moi cette aventure hors du commun qui m’a fait rencontrer celui que j’aime et qui partage ma vie depuis un peu plus de 7 mois… Le destin en a décidé autrement… mais je sais que de là-haut tu veilles sur nous tous comme tu l’as toujours fait."

Et celle qui reçoit énormément de soutien des téléspectateurs de poursuivre : "Sinon, ne t’inquiète pas, ici rien ne change. Papa ne range toujours pas ses affaires mais s’occupe tout particulièrement de Tigrou. David passe toujours autant de temps dans ses voitures et Lily parle de toi en disant ‘mamy ciel’. Tu nous manques un peu plus chaque jour."