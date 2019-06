Les dossiers de l’été,

22h20 sur la Une.

C’est l’été, on oublie tout, direction les plages ou la montagne pour bronzer ou respirer l’air frais après une année de dur labeur. Même les Pigeons s’y mettent et ferment boutique sur La Une pendant les vacances. Toute l’équipe ? Oui ! Enfin, non… Tous sauf un. Car durant les deux mois à venir ou presque, Benjamin Maréchal, désormais grand ordonnateur des Pigeons, vous fixe rendez-vous chaque lundi avec les Dossiers de l’été qu’il animera en lieu et place d’Anne-Laure Macq partie depuis le mois de janvier gérer la communication des campagnes Cap48 et Viva for Life.

Au menu de cette série estivale proposée du 1er juillet au 19 août, huit enquêtes inédites toujours aussi diverses qu’intrigantes et, nous dit la RTBF, percutantes. Il sera question du lien entre le mercure et certaines maladies génétiques, des nouvelles formes d’économies et de leur potentiel à nous permettre d’en vivre sans avoir recours aux concepts actuellement en vigueur ou encore de la star des semaines à venir, à savoir le rosé dont les chiffres de vente se portent bien au regard de ceux enregistrés par ses confrères rouges et blancs. Il paraîtrait que l’acquisition par un certain Brad Pitt d’un domaine en Provence n’y est pas pour rien. Benjamin Maréchal tentera aussi de démasquer l’ananas et de comprendre comment ce fruit exotique venu de loin s’est imposé dans nos assiettes.

Mais avant de nous faire saliver avec cet univers sucré et vitaminé, l’animateur lèvera le voile sur un autre business lui aussi juteux, celui de la livraison à domicile de pizza. C’est l’occasion de jeter un coup d’œil sur l’uberisation de pans entiers de notre société puisqu’il paraît que la pizza est l’aliment le plus livré par ces entreprises que sont Domino’s Pizza, Uber, Takeway ou encore Deliveroo, devant les sushis et les burgers. Et ce, quelle que soit sa taille. Pour la petite histoire, sachez que la plus grande pizza jamais livrée à domicile l’a été cette année. L’affaire s’est déroulée à Los Angeles et est mentionnée dans le Guinness Book des Records. La Giant Sicilian concoctée par la chaîne américaine Big Mama’s and Papa’s est carrée et fait 54 pouces de côté, soit près d’un mètre 40. Elle est livrée en 200 morceaux prédécoupés et coûte la bagatelle de 249,99 dollars en version de base, soit un peu plus de 210 euros. On n’ose imaginer les prouesses d’équilibriste qu’il faut au livreur pour l’acheminer, que ce soit à vélo ou en scooter…