Ce mardi soir, RTL-TVI propose en effet "Stand-up in the rain", un gala d’humour du dernier Montreux Comedy Festival présenté en duo par notre compatriote Guillermo Guiz (France Inter) et Gérémy Crédeville (Danse avec les stars ). Au menu? Une kyrielle d'humoristes bien de chez nous comme Florence Mendez , Fanny Ruwet ou encore Dena .

Panthéon de l'humour francophone, le Montreux Comedy Festival est devenu en 32 éditions une véritable institution du monde humoristique . Sa dernière édition s'est déroulée il y a un mois, en pleine remontée de l'épidémie du Covid-19, avec plus de 15 000 spectateurs et 60 artistes entre spectacles en présentiel et virtuel. Suite à ce succès et la présence belge inédite, RTL-TVi a décidé de diffuser l'un de ses galas d'humour et plus précisément celui qui fait la part belle aux humoristes du Nord de la francophonie ce mardi soir à 22h05.

Présenté par le Lillois Gérémy Crédeville (vu dans Danse avec les stars) et notre Guillermo Guiz national (humoriste belge de France Inter et animateur du « Stand-up show » sur RTLplay), place donc à la fine fleur de l'humour made in Nord de la France et de Belgique dans Stand-up in the rain. "C’est pas parce qu’on a une météo qui pue le suicide qu’on n’a pas de bons humoristes dans la région', tel est le slogan de cette soirée du rire afin de "démontrer que le Nord en a dans le micro!" Et c'est évidemment bien le cas avec ces as de la vanne comme les Français Baptiste Lecaplain, Aymeric Lompret, Pierre Thevenoux mais aussi Florence Mendez, Fanny Ruwet, Zidani ou encore Dena et Serine Ayari côté plat pays.

Bref, rendez-vous ce soir dès 22h05 sur RTL-TVi avec une séance de rattrapage ce vendredi 7 janvier, à 20h10, sur Plug RTL.