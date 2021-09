L’influenceur belge Jonathan Kubben, alias "Mom I’m fine", débarque avec sa propre série sur RTL-TVi. Une première !

"Tout le matériel et les histoires qui n’ont jamais été publiés sur mes réseaux sociaux m’ont servi à faire cette série", nous confie le Bruxellois (d’origine mexicaine) Jonathan Kubben Quinonez dont Mom I’m fine, un Belge à la conquête du monde débute ce mardi à 22 h 10 sur Plug RTL avec une rediffusion le dimanche sur RTL-TVi et ensuite sur la plateforme RTLPlay. "C’est une sorte de documentaire en 4 épisodes de 26 minutes. Avec tous les moments les plus incroyables que j’ai vécus. De comment j’ai fait pour rencontrer Cristiano Ronaldo à mon nom sur un avion ou mon Award en passant par ce moment où je suis resté bloqué avec mon père dans un safari en Afrique."

Depuis 2016, le trentenaire - qui a renoncé à une carrière stable - avait en effet lancé son concept de "Mom I’m fine", qui consistait à rassurer sa maman en voyageant à travers le monde via un compte Instagram. Après 5 ans, il est à plus de 450 000 abonnés et en a fait une marque responsable. "Il a été parfois difficile de refuser des propositions financièrement intéressantes", concède celui qui a aussi lancé une marque de vêtements à son effigie, réalise des conférences et autres masterclass. "Mais elles m’auraient tiré une balle dans le pied si je les avais acceptées. J’avais envie de garder mon ADN et je suis content de l’avoir fait, car ça paie aujourd’hui !" En effet, on ne parle plus du gars qui voyage dans le monde aujourd’hui mais de la construction de son école en plastique recyclé au Mexique ou de son c oncept. "J’ai par exemple tourné une publicité L’Oréal avec un acteur de Game of Thrones (Nikolaj Coster, NdlR) où je balance la réplique ‘Parce que je le vaux bien’, c’est fou ! Mais surtout, on ne me demande même plus de poster sur le compte Mom I’m fine. C’est l’association des deux. C’est devenu une marque à part entière."

(...)