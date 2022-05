Les tendances avaient dit juste. Partie grande favorite, l’Ukraine a remporté la 66e édition du Concours Eurovision de la Chanson dont la finale s’est déroulée ce samedi soir à Turin, en Italie. Le titre "Stefania", mélange de chant traditionnel et de rap, a séduit le plus grand nombre mais, suite aux votes des professionnels, tout n’était toutefois pas joué pour le groupe Kalush Orchestra qui était encore loin de la première place. Le vote des téléspectateurs a tout changé. Ce dernier a, en effet, octroyé 439 points à l’Ukraine. Du jamais-vu. Le pays n’a alors fait qu’un bond dans le classement laissant peu de chances à ses camarades de tête de peloton. L’Ukraine s’impose avec 631 points, loin devant le Royaume-Uni (466 points), l’Espagne (459 points) et la Suède (438 points). Après ceux de 2004 et de 2016, l’Ukraine peut rajouter un troisième titre à son palmarès.

" Je tiens à remercier tous les Ukrainiens, la diaspora ukrainienne et tous ceux qui, dans le monde, ont voté pour l’Ukraine et nous ont aidés à lui apporter cette victoire, déclare le chanteur de Kalush Orchestra, Oleh Psiuk lors de la conférence de presse qui a suivi la finale. Cette victoire est très importante pour l’Ukraine, surtout cette année. Merci du fond du cœur. Gloire à l’Ukraine. "