Ce samedi, The Voice fait son retour sur TF1. Ce sera l'occasion de retrouver Soprano, qui, en tant que coach, se battra avec Jennifer, Mika et Julien Clerc pour attirer les talents.

Le chanteur marseillais a fait ses débuts à The Voice Kids avant de se lancer dans la version adulte du télé-crochet. Il était invité ce week-end dans l'émission On refait la télé sur RTL France pour parler de sa tournée mais aussi de ses débuts dans 'la cour des grands' de The Voice.

La journaliste lui a également parlé de Danse avec les stars, en lui demandant s'il était intéressé. Le rappeur a déjà refusé plusieurs appels du pied provenant de la production: "Je ne suis pas un grand danseur et j'aime bien faire des émissions où je vais chanter, où on va parler de musique".

Soprano a bien caché son jeu. La véritable raison est que sa femme lui a posé un ultimatum. En effet, elle craint de le perdre puisque, selon elle, les stars “finissent toutes en couple” avec leurs binômes.