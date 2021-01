À force de participer à Ninja Warrior, Chloé Henry, Bruxelloise de 33 ans et candidate des saisons 2, 3 et 4, pourrait bien devenir la mascotte du programme de TF1. Cette saison, la championne belge du saut à la perche, originaire des États-Unis, tente à nouveau sa chance au parcours d’obstacle avec l’objectif d’aller encore plus loin.