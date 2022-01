Honnêtement, de base, avec Ben, on ne pensait même pas être pris pour la journée de casting, nous confie Marine, la "statisticienne" belge de cette saison 2 de Lego Masters qui s’est achevée ce samedi sur RTL-TVI. Étant donné qu’aussi bien lui que moi, on construit très peu de constructions propres (les Moc) mais plutôt des sets existants. Du coup, on n’a pas eu énormément à montrer aux casteurs pour être sélectionnés."

Cette vendeuse dans un Lego Store en France (c’est la raison pour laquelle elle avait quitté la Belgique il y a presque cinq ans, car notre pays n’en possédait pas à l’époque) avait donc tout misé sur sa "vidéo de candidature" et a été prise avec son ami Ben. " Et à chaque étape, cela a été une belle surprise pour nous car on n’avait jamais construit ensemble et, du coup, je ne pensais pas aller jusqu’à la dernière émission !"

En tant que Belge, aviez-vous la pression suite à la finale et au record du monde d’Alban et Xavier, les Belges de la première saison de "Lego Masters" ?

(...)