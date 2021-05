Répétitions intensives, essayages de tenues, finalisation des mises en scène, les heures qui précèdent la demi-finale de The Voice, la plus belle voix ne sont pas de tout repos pour Mentissa Aziza, dernier talent belge de la saison et seule candidate restante de l’équipe de Vianney.

Remontée à bloc, la jeune femme de 21 ans, originaire de Denderleeuw, compte tout donner sur scène, ce samedi soir. “Il faut que je garde la pêche. Ce n’est pas le moment de baisser les bras”, dit-elle avant de répéter à quel point ce qui lui arrive est “incroyable”.

Comment vous sentez-vous à quelques heures de la demi-finale ?

“Les directs, c’est ce qui me faisait le plus stresser à la base. Mais, en même temps, c’est le moment où on peut le plus s’amuser sur scène...