Les années passent et les Belges ont de plus en plus la cote dans The Voice, la plus belle voix. Après Antoine Delie, la saison précédente, c'est Mentissa Aziza qui décroche son ticker pour la grande finale du télécrochet de TF1. Ce samedi soir, la jeune femme originaire de Denderleeuw a été choisie par le public pour participer à la dernière ligne droite de cette dixième saison. Un soulagement pour la candidate et pour son coach, Vianney, qui n'avait plus qu'un talent dans son équipe.

Au cours de la soirée, la Belge a, à nouveau, montré l'étendue de son talent. Dans un premier temps en s'appropriant Pour ne pas vivre seule, la chanson de Dalida. Une prestation " chargée émotionnellement", déclare Amel Bent. " C'est la première fois qu'une chanson m'émeut autant", confie, de son côté, Mentissa avant de déclarer vouloir aller en finale pour elle mais également pour son coach. " Être si proche du but, c'est un rêve d'enfant", déclare-t-elle.

Son duo avec Vianney sur Parce que c'est toi d'Axelle Red, grand moment de cette demi-finale, a enflammé le plateau de The Voice et gagné le coeur du public. La preuve, quelques dizaines de minutes plus tard, Mentissa se retrouvait en tête des suffrages avec Jim Bauer, Marghe Davico et Cyprien Zeni, trois autres finalistes appartenant respectivement à l'équipe de Marc Lavoine, de Florent Pagny et d'Amel Bent.