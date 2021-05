J’étais hyper-stressée, comme d’habitude. C’est dans ma nature, mais ce jeu est devenu une drogue !", nous confie d’emblée la Carolo Valérie, 13e maestro de l’émission de Nagui avec 203 000 euros de gains. Cette perfectionniste aux allures de Nolwen Leroy ("j’ai poussé le vice en me laissant pousser les cheveux !") qui fut jadis la 11e Maestro du jeu participe ce samedi soir au tournoi des Maestros de N’oubliez pas les paroles. "Je voulais étudier bien plus que ce que je n’ai fait, mais j’ai quand même revu toutes les chansons que je connaissais, affirme celle qui est la dernière Belge en lice après l’élimination de Renaud et d’Alessandra. Je me suis un peu reposée sur mes acquis, je l’avoue… mais ça m’a quand même aidée !"

Si la coiffeuse quadragénaire de Jumet ne nous dira pas si elle a accédé à la finale qui se déroulera le 15 mai, "le Saint-Graal" pour elle, Valérie Rodono confesse avoir eu "peur que ce soit très difficile mais cela m’a semblé plus simple que ce que je pensais à la base."