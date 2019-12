L’actrice Sophie Marceau a prêté sa voix à un documentaire exceptionnel de plus de 90 minutes.

Le 15 avril dernier, un drame s’est produit en plein centre de Paris. La Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des joyaux de la ville Lumière, celle qui attire chaque année des millions de visiteurs venant des quatre coins du monde, prend feu. Les Parisiens ont le souffle coupé, la gorge nouée, en voyant partir en fumée ce monument historique auquel ils sont tant attachés. Sur les réseaux sociaux, le monde pleure la belle Notre-Dame la renommant avec tristesse "Notre-Drame".

Huit mois après la catastrophe, Patrick Weber propose aux téléspectateurs de découvrir un docu-fiction exceptionnel - "Notre-Dame de Paris, l’Épreuve des Siècles" - aux séquences d’animation 3D époustouflantes. Un chef-d’œuvre télévisuel diffusé ce vendredi à 22h50 sur la Une dans lequel la cathédrale revient elle-même sur son histoire via la voix de Sophie Marceau.

On y retrouve des personnages qui ont joué un rôle majeur dans l’histoire de Notre-Dame. De l’évêque Maurice de Sully, qui imagina la cathédrale, à l’architecte Viollet-le-Duc, qui l’a restaurée de fond en comble, en passant par Louis VII ou encore les tailleurs de pierre, forgerons, verriers et couvreurs.

Une épreuve parmi tant d’autres

Au fil de ces 97 minutes de documentaire, les téléspectateurs se rendront compte que le récent incendie n’est pas la seule épreuve que la cathédrale parisienne a connue au fil des siècles. En plus de huit cents ans, cette dernière a failli disparaître à plusieurs reprises suite aux guerres, aux révolutions et aux ravages du temps. Mais, elle s’est toujours relevée. Notamment, au 19e siècle, grâce à un certain Victor Hugo qui, inspiré par la belle cathédrale de style gothique, lui consacrera l’un de ses romans devenus les plus célèbres : Notre-Dame de Paris. Avec lui, la cathédrale redevient l’âme de la capitale française.