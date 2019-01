"L’héroïne a été une compagne de route pendant longtemps, a confié Corinne Masiero (Capitaine Marleau) ce dimanche dans Sept à Huit sur TF1. Au début je pensais que la came, c’était une sorte de révolution, de rébellion, parce que c’était un gros fuck à tout le système qui existait. Eh bien non, ce n’était pas comme ça. À une époque, j’étais femme de ménage parfois, ou je gardais des gosses comme ça pour gagner de quoi pouvoir payer certaines choses, ou je vendais mon cul. Mais les gens qui me fréquentaient, même les gens intimes, les gens de ma famille, ne se doutaient pas de ce que je pouvais faire parce que j’avais aussi, il faut le dire, un peu honte."

Aujourd’hui âgée de 54 ans, la célèbre interprète de Capitaine Marleau a mis des années à arrêter la drogue. Le théâtre, arrivé par hasard à la trentaine, lui a sauvé la vie.