Après des épisodes raccourcis -parfois sans élimination- dûs à cette crise sanitaire, TF1 met fin au suspense quant à l'issue de la 21e saison de Koh-Lanta, l'île des héros

Suite au coronavirus qui a chamboulé les programmes télévisés de nombreuses chaînes, la diffusion de Koh-Lanta a subi d'énormes rebondissements dernièrement sur TF1. D'épisodes raccourcis à des soirées sans élimination au conseil en passant par des minutes interminables d'écrans publicitaires, le téléspectateur s'est vu désemparé, floué et frustré par la chaîne.

Même si Denis Brogniart essaye d'arrondir les angles dans ses lives quotidiens sur Instagram, les fans fidèles sont en colère. Le confinement à rallonge et la pandémie n'étaient pas là non plus pour rassurer les 7 millions de personnes qui ont suivi l'épisode de vendredi dernier.

Une finale en direct prévue fin mai

Xavier Gandon, directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1, a tenu à rassurer les fans au micro d’Europe 1. "On a commencé la diffusion de l'émission fin février, et la finale devait être prévue début mai", a-t-il ainsi expliqué ce mercredi, afin de dévoiler le moment où les téléspectateurs pourront connaître le gagnant de Koh-Lanta 2020. "La finale de Koh-Lanta : L'île des héros devrait se dérouler en direct, a priori aux alentours de la fin mai." Même si aucune date précise n'a été arrêtée -tout dépendra du déconfinement-, voilà un soulagement pour les fans, Denis Brogniart et les candidats. Lesquels attendent avec impatience de savoir qui remportera la fameuse épreuve des poteaux. Reste à savoir si l'émission se tournera avec ou sans public et sous quelles mesures de distanciation sociale en plateau d'ici là.