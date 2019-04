Une humeur signée Mathieu Ladevèze.

C’est très certainement la plus belle histoire du Télévie. Samedi après-midi, alors que les animateurs de RTL-TVi lançaient les enchères sur plusieurs disques d’or de stars de la chanson, un couple de Belges visiblement habitué des enchères télévisiennes des disques d’or a rendu un hommage hors du commun à l’initiative de l’équipe du Télévie et à deux amis proches, inconnus du grand public (Thierry Fleming et Jean-Luc Léonard) en offrant 371 000 euros pour le disque d’or d’Angèle (Brol).(...)