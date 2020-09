Sur votre télécommande, rien ne changera. La deuxième chaîne de la RTBF y aura toujours sa place, au même canal. À l’écran, par contre, son logo rose ne sera plus d’actualité à partir de ce 7 septembre. Avec Pure FM, La Deux ne fait plus qu’un. Ensemble, la radio et la télévision prennent les couleurs vertes d’une nouvelle marque intitulée Tipik.

Cette nouvelle initiative, point d’orgue de la rentrée du service public, vise à attirer les "Millenials" sur le petit écran. Entendez par là les jeunes actifs âgés de 25 à 39 ans. Elle débarque donc avec une grille de nouveaux programmes étudiés pour répondre à leurs attentes.

La case de 20 heures fait peau neuve

Sur le coup de 20 heures, les téléspectateurs pourront retrouver, tous les mardis, Stress en cuisine, un concours animé par Bénédicte Deprez lors duquel deux personnes qui se connaissent s’affrontent derrière les fourneaux sous la houlette de Florian Barbarot, ancien candidat de Top Chef. Tous les mercredis, Cécile Djunga et sa bande de chroniqueurs proposeront au public de Tipik de parfaire leur culture avec le talk-show Culture Club. Enfin, Malou prendra la place de Bénédicte Deprez, tous les jeudis, aux commandes de l’Internet Show, émission qui décrypte tout ce qu’il se passe sur la toile.

Les valeurs sûres restent

La RTBF ne change pas totalement une équipe qui gagne. Le Grand Cactus s’offre un nouveau générique mais revient tous les jeudis en prime time. De son côté, La Tribune fera son grand retour ce lundi avec la dernière apparition de Michel Lecomte. Le directeur des sports de la RTBF en profitera pour passer le flambeau à Benjamin Deceuninck.