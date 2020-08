Après la refonte de La Trois l'année dernière, c'est au tour de La Deux de subir un petit lifting. Enfin... ne l'appelez plus de la sorte.

A partir du 7 septembre prochain, La Deux et Pure FM, sa pendante radio, fusionnent pour former Tipik, une seule et même marque tv, radio et web dédiées aux "Millénials", à savoir les 25 à 39 ans.