Après 56 victoires et un montant de 416 000 euros dans les poches, Caroline, la deuxième meilleure Maestro de l'histoire de l'émission a été éliminée. Elle ne pourra donc pas égaler le record détenu par Margaux. Caroline venait à peine de doubler l'ancien deuxième, Kevin, au classement des maestros de N'oubliez pas les paroles.

Caroline a vécu de magnifiques moments dans cette émission et ne regrette rien. "Je n'ai pas de regret, franchement, ce n'était pas celle que j'avais le plus réviser, donc vraiment on ne peut pas rêver mieux comme parcours", a-t-elle expliqué à Nagui avec une certaine émotion.

"Je n'ai pas les mots, c'était incroyable, je le souhaite à tout le monde un parcours identique même mieux, je me suis éclatée sur plein de chansons. Merci tout le monde en coulisses, les musiciens qui sont merveilleux. Ils sont incroyables tous autant qu'ils sont", a-t-elle conclu avant de laisser sa place à Aurélie, celle qui l'a battue ce soir-là.

Après son élimination, la candidate a confié son ressenti à nos confrères de Télé-Loisirs. "Il y a un mélange d’émotions. Ça ne fait jamais plaisir de perdre. Je le prends bien, car elle a vraiment mérité sa victoire. C’est tellement énorme, qu’il n’y a aucune place pour la déception", explique Caroline qui part en bonne perdante.

Caroline aura d'ailleurs l'occasion de revenir durant les fameux Masters.