10 ans de The Voice à la RTBF, qui a notamment révélé Alice on the roof, Charles ou Loïc Nottet, ça se fête ! Entre une émission best of qui donnera le coup d’envoi de cette saison 10 début janvier 2022, un dispositif global unique au monde (l’émission sera notamment streamée en live via Twitch) ou encore le retour du talent bloqué et la nouvelle épreuve éliminatoire des K.-O. (qui remplace les duels), The Voice Belgique 10 aura aussi une nouvelle présentatrice (Fanny Jandrain qui remplace Maureen Louys qui vient d’accoucher) et un tout nouveau banc de coaches. Si l'absence de Loïc Nottet et Henri PFR se fait fortement ressentir, le nouveau quatuor belgo-français fait des étincelles. Et la RTBF annonce même l'arrivée d'un cinquième fauteuil rouge pour la session des Lives!