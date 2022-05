Dans le cadre du Télévie, la DH a suivi l’animatrice et dj Mademoiselle Luna, atteinte d’un cancer du sein, chez son chirurgien. Avec cette décision à prendre : l’ablation totale ? "Ce qui n’est pas évident, c’est quand les gens te regardent… c’est comme s’il était marqué sur mon front : elle a un cancer."

On peut dire Delphine, Mademoiselle ou j’allais dire Mamie Luna mais non, ça, c’est pour après (sourire) !" Malgré un cancer du sein triple négatif, seize séances de chimio et une opération proche, l’animatrice et dj plaisante et garde le sourire en toutes circonstances. Elle qui a suivi le Télévie durant des années comme animatrice sur Radio Contact, là voilà au cœur de cette édition 2022, dont la soirée de clôture est diffusée ce samedi soir sur RTL-TVi. "Oui c’est vrai, je deviens le sujet du Télévie mais, honnêtement, je ne vois pas ça comme ça, nous confie (cf. vidéo sur dh.be) celle qui est devenue ambassadrice de l’association Think Pink. Je suis tellement contente d’être la porte-parole, cette énergie positive pour les gens que j’ai du mal à voir les choses négatives de ce qui m’arrive. Je me suis mise dans un tourbillon qui me fait du bien et qui m’aide aussi à faire des choses à côté. Ce qui m’a fait le plus peur après l’annonce de la maladie, alors que je n’ai jamais eu peur de mourir, c’est que ma vie s’arrête suite à l’annonce de ces traitements et que je doive mettre sur pause… Ce n’était pas concevable pour moi."

La djette de 47 ans se demandait si tout allait être possible comme avant. "Je l’ai vécu avec les témoignages d’amies qui l’ont eu et qui ont le même caractère que moi, bien trempé voire limite hyperactive. Tous ces à-côtés me font un bien fou, même si je reste dans le sujet. Car j’en parle finalement tout le temps mais ça ne me dérange pas car cela me porte. D’autant plus que je reçois plein de témoignages incroyables et qui me disent : ‘Merci pour ce que vous avez fait.’ Sans compter les messages de soutien de gens qui ne me connaissent pas : ‘mais quel courage !’ En fait, cela ne m’a jamais demandé de courage. Pas un moment. C’est venu comme ça. J’ai une chance incroyable d’avoir cette attitude que, dans toutes les situations, je retourne toujours tout de manière positive."

Un peu comme aujourd’hui, lorsque vous avez consulté votre chirurgien esthétique.

(...)