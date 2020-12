Pour les dix ans de The Voice, la plus belle voix, TF1 sort l’artillerie lourde avec un casting de coach qui a du chien. Florent Pagny est de retour. Il ne pouvait pas en être autrement puisqu’il détient le record de participation dans les fauteuils rouges. Présent de la première à la septième saison, il fait partie, avec Jenifer, Garou, Mika et Zazie, des historiques de l’émission.

À ses côtés, il y a aura Marc Lavoine et Amel Bent, tous deux déjà présents lors de la dernière saison, la neuvième. Et la bande accueille un petit nouveau en la personne de Vianney.

Vianney, le souffre-douleur

Ce dernier n’est pas épargné dans la bande-annonce que TF1 a dévoilée pour annoncer la dixième saison du programme. Si Amel Bent se montre bienveillante lorsqu’il arrive sur le plateau en lui adressant un “Bienvenue dans la famille The Voice” et de lui expliquer le boulot à faire : “Il n’y a rien de compliqué. Tu écoutes le Talent. Si ça te parle, tu appuies”.

C’était sans compter sur le caractère espiègle et très cash d’un Florent Pagny manifestement en garnde forme. “Tu veux un conseil, Vianney ?, lui dit-il. Débrouille-toi !”. L’intéressé en reste paf…

Juste avant, c’est Marc Lavoine qui fait les frais de l’humeur taquine du chanteur qui lui adresse un “Toujours dans le métier ?”. Celui-ci lui rétorque “Mais vous êtes qui ?”

Au moment de tourner les séquences de promotion de l’émission, c’est encore à Vianney que les deux comparses s’en prennent. Alors qu’Amel Bent en termine avec son shooting, le petit nouveau de la promotion s’inquiète alors que vient son tour : “Je ne suis pas obligé de mettre son pantalon en cuir ?”. Il n’en fallait pas plus pour qu’un internaute le mette au défi d’en porter un. C’est Vianney lui-même qui en a fixé le prix : 50 000 likes sur la publication. Au moment d’écrire ces lignes, le chanteur n’a pas trop de tracas à se faire, la publication n’en a récolté que 222. Mais qui sait ?

Rendez-vous le 29 décembre pour The Voice Belgique

Joueurs comme le sont les quatre coaches, voilà qui promet une saison haute en couleurs. En attendant de retrouver prochainement le casting français, c’est The Voice version RTBF qui va occuper l’actualité. Début des “hostilités” le mardi 29 décembre, sur la Une.

Pour cette neuvième saison, à l’instar de TF1, les fauteuils de coaches accueillent une personnalité historique en la personne de BJ Scott. Typh Barrow, présente lors de la dernière saison en date, poursuit l’aventure, tandis que deux nouveaux feront leurs premiers pas dans ce rôle : Henri PFR et Loïc Nottet qui a fait ses débuts dans le programme en tant que Talent. C’était en 2014, lors de la troisième saison.