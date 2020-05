Cette année, comme bien des émissions de télévision, la douzième saison de L’Amour est dans le pré a été perturbée par la période de confinement. Initialement prévu pendant les vacances de Pâques, le tournage des portraits a finalement été réalisé il y a une semaine pour une diffusion ce dimanche, sur RTL-TVI. "Dès que le déconfinement a été amorcé et que l’on a eu l’autorisation de tourner, on en a profité. On a tout bouclé à la dernière minute. Les dernières semaines ont donc été intenses", explique Sandrine Dans, présentatrice du programme, qui précise que toutes les mesures de sécurité ont évidemment été prises pendant leur réalisation. "On a tourné en équipe réduite et avec des masques. La distanciation sociale était d’application mais les agriculteurs et moi n’avons pas porté de masque à l’écran."

(...)