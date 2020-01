Max La vie à Buckingham Palace sera vue à travers les yeux du prince George. Orlando Bloom doublera le prince Harry.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme." Le célébrissime principe de Lavoisier, HBO Max a décidé de l’appliquer à la famille royale britannique. En transformant tous ses membres en héros d’une série de dessins animés. Pour cela, elle part des créations sur Instagram de Gary Janetti, le producteur de Family Guy.

Intitulée The Prince, la parodie "suivra un prince George animé qui renverse tout le thé royal britannique", explique la plateforme de streaming. En clair, les événements survenus (ou pas) derrière les murs du palais seront vus à travers les yeux du prince héritier de 6 ans.

"Nous sommes très excités à l’idée d’amener sur HBO Max les créations de Gary sur Instagram", poursuit la représentante de la chaîne. "Les téléspectateurs vont pouvoir découvrir ce que les fans d’Instagram savent déjà, à savoir que George peut être hilarant, choquant et étonnamment doux."

Sans surprise, le créateur a, lui aussi, exprimé son plaisir d’amener sur antenne "une autre série centrée sur une famille qui se bat impitoyablement pour le trône."

Voilà qui donne le ton du show dans lequel Gary Janetti doublera lui-même le prince George tandis qu’Orlando Bloom prêtera sa voix au prince Harry. Tom Hollander se chargera du timbre des princes Philip et Charles, Alan Cumming doublera le majordome Owen. Frances De La Tour se prendra pour la reine Elizabeht, Condola Rashad pour Meghan Markle, Lucy Punch pour Kate Middleton et Iwan Rheon pour le prince William.

On ignore si le prince Harry et Meghan Markle, maintenant qu’ils sont libérés de leurs obligations à la Cour d’Angleterre et obligés de gagner leur vie, ont été contactés pour devenir consultants de la nouvelle saga. Aucune date de diffusion n’a encore été avancée. Mais le succès est d’ores et déjà garanti de l’autre côté de La Manche.