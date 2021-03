Les histoires d’amour finissent mal en général, chantent les Rita Mitsouko. Confirmation pour les Z’Amours, condamnés par France Télévisions après 26 saisons de service sur France 2, sans compter les cinq années des Mariés de l’A2 d’Antenne 2, rendez-vous animé par Patrice Laffont et ensuite Georges Beller.

C’est une page qui se tourne et les téléspectateurs les plus anciens se demandent à qui le tour. Motus ayant été écarté en 2019, il reste Question pour un champion sur France 3 depuis 1988 et le doyen des doyens, Des chiffres et des lettres qui va sur ses 50 ans en janvier prochain. Est-ce la fin des jeux à la télévision ? Pas vraiment. On imagine mal TF1 se priver de son champion que sont les 12 coups de midi qui rassemble entre 3 et 4 millions de téléspectateurs sous la baguette de Jean-Luc Reichmann, premier présentateur des Z’Amours. Ou France 2 faire l’impasse sur les deux rendez-vous qu’anime Nagui : N’oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place. Ils réunissent également chacun entre 3 et 4 millions de personnes. D’ailleurs, il se dit que pour succéder aux Z’Amours, deux jeux tiendraient la corde, dont l’un avec Bruno Guillon qui conserverait sa case.

(...)