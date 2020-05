Le documentaire n'est pas encore totalement terminé au montage et le dernier épisode pourrait être reporté.

Depuis plus de trois semaines maintenant, le lundi matin est vu d'une autre manière par bon nombre d'entre nous. La cause ? La sortie, chaque lundi à 9h01, de deux nouveaux épisodes du documentaire événement de Netflix, "The Last Dance", consacré à la carrière de Michael Jordan. Censé être diffusé au début du mois de juin, la sortie du documentaire a finalement été avancée de plusieurs semaines pour compenser l'arrêt de la saison de NBA aux Etats-Unis. Problème : tous les épisodes n'étaient pas prêts lorsque la décision a été prise.

Ce week-end, le réalisateur du film Jason Hehir a lâché une petite bombe dans une interview accordée au Los Angeles Times. En effet, on y apprend par exemple que l'interview de John Stockton, l'ex-meneur du Jazz, adversaire de Michael Jordan et des Bulls lors de la finale 1998, devait avoir lieu le 10 mars. Mais ESPN a finalement décidé d'annuler le rendez-vous prévu à Spokane, dans le nord-est des Etats-Unis. "Si j'avais été coincé là-bas pour une longue période, nous n'aurions jamais pu finir à temps", raconte Hehir.

Avec ses cinq monteurs, tous en télétravail, Hehir vient de boucler le neuvième et avant-dernier épisode. Le réalisateur espère achever le dernier d'ici le 10 mai... soit une semaine avant sa diffusion.

Le compte à rebours est lancé !