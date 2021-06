Que de frustrations pour les aficionados de tennis qui suivaient la finale masculine de Roland-Garros dimanche. Alors que la rencontre en était dans son cinquième set, ils ont été privés de la suite à la télévision pour permettre la diffusion de la rencontre de l’Euro opposant la Macédoine du Nord à l’Autriche. En lieu et place, ils ont été redirigés sur la plateforme Auvio pour connaître le dénouement. Ils ne se sont pas privés de dire ce qu’ils en pensaient sur les réseaux sociaux : "Honteux la RTBF. Arrêter la retransmission d’une finale de Roland-Garros, un grand moment de sport. Et quel final", "Honte à la RTBF et quel mépris pour les spectateurs qui suivaient la finale de Roland-Garros", "La RTBF qui arrête la retransmission alors que deux jours avant, Macron autorise le non-respect du couvre-feu parce qu’il juge que c’est une raison exceptionnelle… […] C’eut été les Diables, on aurait pu comprendre… La RTBF a encore réussi à descendre plus bas que RTL…"