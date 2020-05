L’animateur de "Survivor" va peut-être donner des idées à Denis Brogniart et TF1 pour remédier à la crise du coronavirus

À l’heure où l’on apprend que le Koh-Lanta français n’aura plus aucun épisode entier (TF1 les ayant découpés pour les diffuser en deux temps) et que la finale a été reportée au 5 juin dans l’espoir de pouvoir l’animer en direct -en présence des candidats en plateau-, l’homologue américain de Denis Brogniart, lui, n’a pas attendu la fin du confinement pour diffuser la finale tant attendue de son "Survivor: winners at war".

En effet, CBS diffusait ce mercredi soir la grande finale de son édition anniversaire “Survivor : winners at war”. Suite à la crise sanitaire qui touche la planète, l’animateur Jeff Probst et les aventuriers étaient donc confinés chez eux. “C’est la finale de “Survivor : winners at war” et pour la première fois, nous allons couronner le vainqueur non pas depuis la jungle des Fidji mais depuis… mon garage !” , balance ainsi le présentateur américain dans une courte bande-annonce diffusée sur les réseaux sociaux juste avant la finale.

Une finale familiale insolite, depuis leur canapé

Jeff Probst s’est même amusé du plateau télé inédit confectionné pour l’occasion. Et pour cause, le dépouillement final de cette 40e saison du célèbre jeu d’aventure s’est fait depuis son garage, avec trois caméras et un décor de papier carton. Normal, après tout, en période où il faut prendre des mesures drastiques pour éviter la propagation du virus. Les télés et les animateurs se renouvellent et regorgent de trouvailles ingénieuses pour satisfaire son public, soif d’aventure. Avec ce petit supplément d’âme et d’humanité vu que les finalistes étaient alors entourés de leurs proches à l’écran. De quoi donner des idées à Denis Brogniart pour son "Koh Lanta : l’île des héros "?

© Capture écran CBS



Pour la petite histoire, les 20 ans du Survivor US ont donc été fêtés en grande pompe. Tournée aux îles Fidji, cette édition exceptionnelle opposant 20 anciens vainqueurs a vu Tony Vlachos s’imposer en finale face à Natalie Anderson et Michele Fitzgerald. L’officier de police du New Jersey s’était imposé en 2013 lors de la 28e saison de “Survivor”. Âgé de 47 ans, il repart donc avec un chèque de 2 millions de dollars ! Un beau cadeau en pleine période de crise sanitaire.