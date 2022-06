A l’époque de sa création, en 2010, Instagram ne séduit qu’une poignée de jeunes Californiens, soucieux d’y partager des photos spontanées qui illustrent leur quotidien. Quelques années plus tard, lorsque Marck Zuckerberg, créateur de Facebook, s’empare du réseau social, il le transforme, sans le savoir, en une plateforme qui va formater nos vies. Aujourd’hui, ce qui se trouve dans nos assiettes au restaurant est supposé séduire nos abonnés plus que notre palais. Notre lieu de vacances doit à tout prix être photogénique dans le but de récolter des "likes" et l’on se ruine dans des sacs et fringues de luxe pour ressembler aux stars, mais aussi aux personnes lambda qui affichent leur prétendu bonheur sur le réseau social.

Car, outre les plus grandes célébrités qui le fréquentent, comme Kim Kardashian, et ses 300 millions d’abonnés, ou Cristiano Ronaldo, qui est suivi par plus de 450 millions de personnes, ce sont les influenceurs qui règnent sur Instagram. Des particuliers qui, à force de talent, de culot, d’originalité, ou tout simplement par hasard, ont réussi à comptabiliser un nombre impressionnant de followers. À tel point que les marques préfèrent désormais leur confier leur stratégie marketing plutôt qu’aux médias traditionnels comme ils le faisaient auparavant. Avec l’apparition de ce nouveau métier et l’avènement d’Instagram, nos standards ont également changé. À la plage, dans un bar branché ou à un concert, il faut dégainer son smartphone pour enregistrer des vidéos et prendre des photos à poster sur Instagram, que ce soit sous la forme de réels, de stories, ou de publications.

Un danger pour la santé mentale

Une surexposition qui montre aussi des dangers pour la santé mentale. Car, à en croire ce que l’on voit sur Instagram, tout le monde semble nager dans le bonheur. Ce ne sont plus uniquement les grandes stars du show-business qui portent des marques de luxe, dorment dans les plus beaux hôtels du monde et affichent une plastique irréprochable. Instagram a complètement modifié notre rapport à la réalité. Dès que l’on se connecte sur la plateforme, nous sommes abreuvés d’images, supposées nous divertir, qui nous poussent à nous comparer sans cesse aux autres, à les envier et qui diminuent drastiquement l’estime et la confiance en soi. Le documentaire de ce jeudi sur La Une, présenté par François Mazure, nous prouve à quel point Instagram a changé notre perception mais aussi bouleversé les habitudes du consommateur et l’économie de manière plus générale. Aujourd’hui, nous n’avons plus qu’une seule question en tête : est-ce instagrammable ?