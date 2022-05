Diffusé depuis 2017 sur La Une, Demain nous appartient rassemble en moyenne 225 000 fidèles par jour sur La Une, diffuseur belge. Au fur et à mesure des années, les personnages du feuilleton se sont installés dans le quotidien des téléspectateurs devenant pratiquement des membres de la famille.

Ce samedi, cinq des protagonistes principaux, Alexandre Brasseur, Franck Monsigny, Arnaud Henriet, Alice Varela et Charlotte Gaccio, ont quitté la ville de Sète, où se tourne la série, pour partir à la rencontre des heureux gagnants belges d’un concours organisé par la RTBF et Auvio. La Dernière Heure s’est immiscée à la première séance de dédicaces qui se déroulait à Charleroi en matinée. Un moment hors du temps où l’on a mesuré le véritable effet Demain nous appartient sur les téléspectateurs belges.

Sur la place de Digue, une vague de fans a déferlé sur Médiasambre. En tête, Christelle, Audrey, Faustine et Anaïs, des férues de série. "On est venu de Tournai juste pour les rencontrer", explique l’une d’entre elles. "On ne sait pas encore ce qu’on leur dira une fois devant eux. On fera appel à notre spontanéité."

"Vous n’avez pas des tickets en trop?", lance alors une fan qui ne fait malheureusement pas partie des gagnants du concours. Cette dernière est venue spécialement de Chapelle-Lez-Herlaimont pour tenter sa chance. En vain… Ce sera pour une prochaine fois, probablement à Sète où elle se rend chaque année pour voir les acteurs dans leur élément.

Peu avant 11 h les portes s’ouvrent. Les fans sont au plus près de leurs comédiens préférés. "Qu’est-ce qu’il faut faire maintenant ?" demande, impressionnée et un peu déboussolée, la première à partir à leur rencontre. "Mettre un petit billet dans le chapeau !" répond avec humour Arnaud Henriet, interprète de Sylvain Moreno. "Et je peux avoir votre 06 ?" rétorque alors la téléspectatrice.

Accessibles, les cinq comédiens se prêtent à une longue séance de dédicaces et de selfies. Petits mots, petites attentions, ils sont gâtés par leurs fans qui eux sont aux anges.

Toutes les générations

Feuilleton familial, Demain nous appartient parle à toutes les générations. Pour Maëlly, qui fête ses 7 ans ce dimanche, la rencontre avec les acteurs de la série est une sorte de cadeau d’anniversaire en avance. "On lui a annoncé la nouvelle à la dernière minute ce matin ", explique Fanny, sa maman, qui a fait une heure trente de route pour réaliser le rêve de sa fille. Mais il y a aussi Luna et Lola, deux jeunes fans respectivement âgées de 10 et 12 ans. "J’essaye de reprendre mes esprits", lance la maman de l’une d’entre elles après la rencontre.

À la sortie, on aperçoit Cathy, une Carolo de 45 ans qui trouve que les acteurs sont "aussi sympas qu’à la télévision" mais également Laurie, 32 ans, qui n’a pas manqué d’immortaliser ceux qu’elle suit au quotidien et dont elle se sent désormais encore plus proche.

Il y a également Céline, une jeune femme de 25 ans venue avec sa maman, son frère, sa tante mais également son grand-père de 84 ans, François, à qui elle voulait faire une surprise en remportant le concours. " Mon papy est fan de Demain nous appartient depuis le début de la série. Comme nous, il n’a jamais raté un épisode. D’ailleurs, il ne faut jamais téléphoner chez lui à l’heure de diffusion du feuilleton. Il ne répondra pas ! (rires)", dit la petite fille du Marcinellois. " C’est un moment fort pour nous parce que mon père a perdu ma mère, sa femme, il y a un an et il ne sort plus de chez lui depuis. Et là, je l’ai vu avec des étoiles dans les yeux ", ajoute Nathalie, la fille de François. Avec beaucoup d’émotion, ce dernier a résumé sa rencontre avec les acteurs en un mot : "Inoubliable."

Vers midi, les comédiens ont quitté Charleroi pour rejoindre la Cité ardente là où les attendait une nouvelle séance de dédicaces.