Diffusée du 20 octobre au 15 décembre 2020 sur M6, La France a un incroyable talent débarque en primeur sur Plug RTL (à 20 h 10) avant d’être rediffusé sur RTL-TVi dès 22 h 45. Présenté par Karine Lemarchand, on retrouve toujours Eric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy du côté des membres du jury. Diversité, surprise, golden buzzer (si l’un des jurés ou l’animatrice l’active, il envoie le ou les candidats directement en finale) et folie sont au programme de cette quinzième saison à la découverte de toutes les disciplines : danseurs, magiciens, circassiens, chanteurs, humoristes, performeurs en tous genres…

Son amour est dans le pré-sent