Avec un total de 200 points (récoltant les votes du jury et du public!), la représentante de la France au concours Junior de l'Eurovision a remporté le trophée grâce à son interprétation de "J'imagine'. Un sacre qui n'était plus revenu à nos voisins depuis... la création du concours en 1977. En effet, 43 ans après la victoire de Marie Myriam avec "L'oiseau et l'enfant", dans la version adultes -et non enfants-, l'Hexagone n'avait plus gagné ce concours de l'Eurovision de la chanson.

Une victoire historique donc, qui enchante tout un pays. "Bravo Valentina pour ce magnifique cadeau", a écrit notamment Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Et les internautes d'ironiser la situation. " Arrêtons d'envoyer des adultes et envoyons que des enfants à l'Eurovision . Il a fallu attendre 2020 pour voir la France gagner avec 200 points (48 de + que le deuxième). Félicitations !”, a ainsi écrit l'un d'entre eux. “ Maintenant on doit remporter l’Eurovision adulte en 2021”, lance un autre. Derrière Valentina, on retrouve en effet le Kazakhstan (2ème avec 152 points) et l'Espagne (3ème avec 133 points) sur les douze pays participant à la compétition. Voir la vidéo ci-dessous.

La Belgique n'y participe plus depuis 2013

L'Eurovision Junior 2020 se déroulait à Varsovie vu que la Pologne avait gagné l'édition 2019 avec le titre "Superhero" de Viki Gabor. Mais le concours était retransmis hier après-midi en direct sur France 2. L’Unicef, auprès de qui Valentina a été ambassadrice dans The Voice Kids France, a également tenu à la féliciter. “Félicitations à Valentina, notre petite messagère des droits de l'enfant, qui remporte aujourd'hui l'Eurovision Junior."

Pour rappel, la France s'était retirée du concours réservé aux enfants en 2004, après une seulement une seule participation. Nos voisins étaient toutefois revenus en 2018 en boulet de canon en décrochant la deuxième place grâce à la petite Angelina. La 19e édition du concours Eurovision Junior, édition 2021, se déroulera donc en France, comme le veut la tradition. C'est en effet le pays vainqueur qui organise la prochaine édition. Un concours auquel, malgré que la RTBF dispose aussi de son The Voice Kids, la Belgique ne participe plus depuis 2013.