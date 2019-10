Alors que l'émission présentée par Jean-Pierre Foucault sera de retour sur nos écrans dans le courant du mois de décembre, Sylvie Tellier est revenue sur l'éventualité d'ouvrir le concours à des personnes transsexuelles dans les colonnes du Parisien. “Le règlement Miss France est simple: il faut être une femme entre 18 et 25 ans pour concourir”, a-t-elle expliqué au quotidien français.

Si, à l'époque de Geneviève de Fontenay, il était bel et bien stipulé qu'il fallait être "née de sexe féminin", ce n'est plus le cas désormais. La directrice générale ne voit donc aucune raison de fermer la porte du concours à des personnes transsexuelles. "Demain, si une femme ou un garçon ayant changé de sexe et ayant donc un état civil féminin, se présente au concours Miss France, nous ne sommes pas la police, je ne vais pas lui faire passer de visite médicale, a décrété Sylvie Tellier. Si cela se trouve, c'est déjà arrivé, je n'en sais rien".

Selon l'ex-Miss France, il est toutefois peu probable qu'une femme trans remporte le concours dans les les années à venir."Je ne pense pas que les Français soient prêts à élire une Miss transsexuelle. Et si les Français ne sont pas prêts, il n’y aura pas de Miss transsexuelle", a-t-elle détaillé.

"Mais si une transsexuelle se présente et que le public l'élit, on ne s'y opposera pas parce que nous suivons le choix du public", a conclu Sylvie Tellier.