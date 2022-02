Depuis deux jours, la Belgique, l’Europe et le monde sont sous le choc. Après des jours de tensions croissantes, la Russie a fini par passer à l'attaque contre l’Ukraine. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale!

Jeudi, dès 6 h 30 du matin, la rédaction de LN24 s’est mobilisée pour offrir à ses téléspectateurs une couverture complète de cette guerre qui s’est invitée aux portes de l’Union européenne. Pendant plus de 17 heures de direct, les correspondants, les experts, les témoins, les reportages et les analyses se sont succédés sur l’antenne pour décrypter et expliquer ce qui se passait sur le terrain et les conséquences que ce conflit peut avoir à tous les échelons, jusque sur notre quotidien.

Plus d’un million de téléspectateurs belges francophones ont fait confiance à LN24 pour s’informer sur les implications de cette invasion de l’Ukraine par la Russie. Il s’agit d’une audience record pour la chaîne. Celle prouve la confiance grandissante du public à son égard et renforce l’ambition de LN24 d’être un acteur de référence pour la couverture des grands événements.

L'équipe de la chaîne n’entend évidemment pas en rester là. Ce vendredi 25 février à partir de 20 h 30, la chaîne a programmé une nouvelle émission spéciale jusqu’à 22 h 00 afin de prendre connaissance des derniers développements de cette crise internationale majeure.

Une édition spéciale est également programmée le samedi matin, de 7 h 00 à 10 h 00.