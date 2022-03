À quelque chose malheur est bon dit l’expression. Cela se vérifie pour Arte. La chaîne franco-allemande bénéfice d’une retombée positive de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. Les téléspectateurs affluent pour voir la série Serviteur du peuple dont les 23 épisodes de la première saison sont à voir sur le site www.arte.tv. Celle-ci totalise 1,8 million de vues, dont 400 000 pour les cinq premiers jours de mars.

Cette série produite par celui qui n’était pas encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky raconte l’incroyable destin d’un professeur d’histoire dont les idées antisystème et anticorruption sont popularisées par ses étudiants sur les réseaux sociaux et qui devient le président de l’Ukraine. Une fiction prémonitoire puisque ce professeur est incarné par Volodymyr Zelensky et c’est sa propre histoire qu’il a anticipée.

Star de la télévision ukrainienne, c’est en reprenant à son compte les thèmes défendus par son personnage que Zelensky s’est lancé en politique fin 2018 en fondant son parti baptisé Serviteur du peuple. Quelques mois plus tard, il a été élu à la présidence avec un score sans appel, 73 pourcent des voix.